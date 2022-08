Borsa: Asia in calo, deludono conti big cinesi

(ANSA) - MILANO, 18 AGO - Deludono i risultati di alcune importanti società cinesi e frenano i listini. A pesare sugli indici delle Borse in Asia anche le preoccupazioni per le prospettive per la più grande economia della regione I cali di oggi seguono la chiusura negativa di Wall Street. I verbali della Fed, osservano gli analisti finanziari, "mancavano del nuovo slancio necessario per sollevare i prezzi" e ora aspettano il discorso del presidente Powell al Jackson Hole Symposium la prossima settimana. Nel frattempo, Goldman Sachs e Nomura hanno ulteriormente tagliato le loro previsioni per la crescita economica della Cina. Tokyo ha perso lo 0,96%, Hong Kong cede lo 0,8%, Shanghai lo 0,5% e Shenzhen lo 0,36 per cento. (ANSA).