Borsa: Milano peggiora con Europa, male Saipem, Mps, Pirelli

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Piazza Affari prosegue la parabola discendente dopo l'apertura negativa di Wall Street, in scia alle altre Borse europee. Tra gli investitori prevale l'avversione al rischio, complice la corsa dei prezzi dell'energia e i timori che le minute della Fed possano rivelare un board particolarmente 'hawkish' nella seduta di luglio.

Milano e Parigi cedono lo 0,8% mentre Francoforte scivola dell'1,6% e Londra arretra dello 0,4%. Lo spread Btp-Bund si mantiene a 221 punti base, in rialzo di 6 punti base, con i redimenti del nostro decennale che balzano di quasi 17 punti al 3,29%, in un contesto di vendite generalizzate sul mercato obbligazionario.

Sul listino milanese soffrono Saipem (-3,4%), Mps (-3,1%), Pirelli (-2,7%), Iveco (-2,7%) e Buzzi (-2,7%). In controtendenza solo Campari (+1,7%), a cui si aggiungono i rialzi frazionali di qualche utility, come Italgas (+0,4%) e Snam (+0,4%), e dell'Eni (+0,2%). Il prezzo del gas continua a ritoccare i massimi (+1,7% a 229,8 euro) mentre riprende a salire anche il petrolio (+0,6%) con il wti a 87 dollari e il brent a 92,5 dollari. (ANSA).