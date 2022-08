Inflazione senza sorprese in Francia, lieve calo in Spagna

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - Nessuna sorpresa sul tasso d'inflazione in Francia, mentre in Spagna si è registrato un lieve calo rispetto alle attese. L'indice dei prezzi al consumo diffuso da Parigi è cresciuto in luglio dello 0,3% su base mensile e del 6,8% su base annua, come previsto dagli analisti, a fronte di un +0,9% mensile e un +5,8% annuo segnati in giugno.

A Madrid l'indice armonizzato dei prezzi al consumo è sceso dello 0,6% in luglio, più del previsto (-0,5%) e a fronte di un precedente rialzo dell'1,9%. In progresso del 10,7% il dato annuo, a fronte del +10,8% stimato e del +10% segnato in giugno.

(ANSA).