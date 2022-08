Prosieben: utile secondo trimestre 68 milioni, taglia stime 2022

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Nel secondo trimestre dell'anno Prosieben, gruppo media tedesco del quale Mfe-Mediaset è ampiamente primo azionista, ha registrato un utile netto di 68 milioni, in crescita del 7,9% rispetto allo stesso periodo del 2021, ma al di sotto delle stime degli analisti che indicavano una media di 74 milioni.

I ricavi sono a quota 1,06 miliardi rispetto agli 1,03 previsti, con il debito in crescita a 1,88 miliardi, in aumento dell'8% rispetto alla fine di giugno 2021. Le stime per l'intero anno indicano ricavi tra i 4,3 e i 4,45 miliardi, riviste al ribasso rispetto all'ultima 'forbice' di 4,5-4,7 miliardi. Le previsioni degli analisti erano attorno ai 4,5 miliardi. In calo anche le stime sul margine operativo lordo (Ebitda) per l'intero 2022.

"Lo sviluppo dei ricavi nel secondo trimestre dimostra ancora una volta che, grazie alla nostra struttura diversificata, siamo più a prova di crisi di molte altre società di media", commenta Rainer Beaujean, amministratore delegato di Prosieben.

ProSiebenSat.1 su base semestrale, da gennaio a giugno 2022, ha registrato una crescita dei ricavi dell'1% a 2.009 milioni (l'anno precedente a 1.986 milioni), per la prima volta oltre la quota dei due miliardi. Organicamente, quindi rettificato dagli effetti valutari ed escludendo i contributi ai ricavi delle società in portafoglio cedute nel 2021, i ricavi del gruppo media tedesco sono aumentati del 2% nella prima metà del 2022.

Reazione comunque negativa della Borsa: il titolo Prosieben dopo il taglio delle stime 2022 sul listino di Francoforte scende del 2% a 8,38 euro. Tiene Mfe-Mediaset, che nel gruppo tedesco è ampiamente primo azionista appena sotto il 25% del capitale ma che ha superato questa soglia come diritti di voto: il titolo MfeA scende di circa un punto percentuale a 0,43 euro, MfeB sale invece di circa l'1% a quota 0,61. (ANSA).