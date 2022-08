Dl aiuti bis: Fermerci, sconto su canone trasporto merci

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Il dl aiuti bis stanzia risorse per consentire a Rfi la riduzione del canone su trasporto merci. E' quanto afferma l'associazione Fermerci in una nota, secondo ui "è stato prorogato lo sconto pedaggio, da un calcolo approssimativo, viste le risorse previste nella norma, si tratta di uno sconto di circa il 20% del costo dal 1 aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022". Per Fermerci si tratta di "un utile incentivo a mitigare l'aumento dei costi energia. "L'intervento è stato fatto in corsa sul Decreto Legge "Aiuti BIS"" rileva l'associazione che ricorda come la misura sia stata inserita "l'indomani della nostra iniziativa del 27 Luglio, vista la nostra segnalazione/allarme sull'aumento del costo energia di trazione".

"La norma permette, mediante ulteriori risorse, l'aumento dello sconto, senza altri interventi legislativi" conclude Fermerci. (ANSA).