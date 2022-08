Borsa:Milano chiude in rialzo con Europa,cala rendimento Btp

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - La Borsa di Milano (+0,95%) chiude in terreno positivo, in linea con gli altri listini europei. I mercati, dopo una fase attendista, hanno imboccato la strada del rialzo dopo l'inflazione degli Stati Uniti che ha registrato un rallentamento. In calo lo spread tra Btp e Bund che scende a 208 punti, con il rendimento del decennale italiano sotto il 3% (2,97%).

A Piazza Affari si mettono in mostra i titoli del comparto tecnologico con Prysmian (+3,9%) e Stm (+3,4%). Bene anche il comparto dell'automotive con Iveco (+3,9%), Cnh (+2,2%), Stellantis (+1,4%) e Pirelli (+2,4%). Performance positiva anche per le banche con Bper (+2,3%), Unicredit (+1,3%), Intesa (+0,9%) e Mps (+0,3%) mentre è in controtendenza Banco Bpm (-0,8%).

Il calo del prezzo del petrolio pesa sui titoli dell'energia dove Tenaris cede l'1,1% e Eni (-0,6%). Sale, invece, Saipem (+0,8%). Performance negativa per le utility con il prezzo del gas che torna a correre. In flessione A2a (-0,8%), Enel (-0,4%), Hera e Snam (-0,1%). In rosso anche Tim (-0,9%) e Leonardo (-0,4%). (ANSA).