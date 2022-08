Borsa: Milano fiacca (-0,1%), realizzi su Tenaris e Saras

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Appare fiacca Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,1% e gran parte del paniere dei grandi titoli in rosso. Fanno eccezione Bper (+1,36%), Pirelli (+1,22%) e Generali (+1,1%), che si è vista confermare il rating e la prospettiva da Moody's.

Acquisti anche su Leonardo (+0,64%) e Unicredit (+0,66%), il cui rating è rtimasto invariato come per le altre banche, con la prospettiva tagliata da 'neutra' a 'negativa' dopo l'analogo taglio sull'Italia lo scorso 5 agosto. Prese di beneficio su Saras (-2,1%) e Tenaris (-0,77%), brillanti nella vigilia grazie al rialzo del greggio, che oggi invece arretra sotto quota 90 dollari (Wti -0,74% a 89,77 dollari al barile) dopo le anticipazioni sulle scorte settimanli Usa nella vigilia. Piatta Eni (+0,05%).

In mattinata è atteso il dato sull'inflazione in Italia.

Nessuna sorprpesa dalla Germania, mentre nel pomeriggio gli occhi sono puntati sulla dinamica dei prezzi negli Usa, determinante per le prossime mosse della Fed. Stabile a 110 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 3 punti al 2,99%, sotto il 3% per la prima volta dallo scorso 5 agosto. (ANSA).