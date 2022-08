Borsa: Milano conferma rialzo (+0,3%), bene Iveco e Prysmian

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Piazza Affari conferma il rialzo dopo oltre 3 ore di scambi con l'indice Ftse Minb in crescita dello 0,3% a 22.555 punti. In rialzo anche il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, che si porta a 212,1 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,4 punti al 3,01%.

In evidenza Iveco (+2,58%) e Prysmian (+2,26%) insieme a Pirelli (+1,6%) e Bper (+1,57%). Tiene Unicredit (+0,6%) che si muove in controtendenza rispetto a Banco Bpm (-0,54%). In calo anche Intesa (-0,12%). Nella vigilia Moody's ha tagliato la prospettiva sul rating delle banche italiane da 'stabile ' a 'negativa', adeguandola a quella del Paese. Non è cambiato invece nulla per Generali (+0,99%), la cui prospettiva è rimasta positiva. Proseguono le prese di beneficio su Saras (-2,91%), spinta nella vigilia dal greggio, che oggi arretra sotto quota 90 dollari al barile (-0,95% a 89,64 dollari). Debole anche Tenaris (-1,12%), fiacca invece Eni (-0,16%). Debole Moncler (-1,05%) insieme al resto del comparto del lusso in Europa a causa delle tensioni tra Vina e Taiwan e delle restrizioni anticovid ad Hong Kong. Tra i titoili a minor capitalizzazione in evidenza Unieuro (+2,1%) e Juventus (+2,04%), mentre cedono Bioera (-4,08%) e Webuild (-2,52%). (ANSA).