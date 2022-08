Ucraina: russi creano società elettrica a Zaporizhzhia

Le autorità occupanti in carica a Melitopol "hanno preso il controllo della società elettrica local 'Zaporizhzhyaoblenergo' ed hanno creato una pseudo-società elettrica dal nome 'Tavria-Energo' iniziando a riscuotere le bollette dai residenti". A comunicarlo è il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov, che dal territorio ucraino tiene i contatti con la sua città nella parte occupata del distretto di Zaporizhzhia.

"Non è necessario pagare le bollette emesse dall'impresa degli occupanti", spiega il sindaco ai suoi cittadini attraverso la sua pagina Telegram. "L'elettricità ricevuta dai residenti di Melitopol e dai residenti degli altri territori occupati è prodotta dalle centrali ucraine, il nostro sistema elettrico è disconnesso dalla Russia. Tutto il denaro pagato dai residenti di Melitopol viene sfacciatamente rubato dagli occupanti e dai loro scagnozzi", spiega Fedorov, Secondo cui i truffatori hanno rubato fino a 50 milioni di grivna in questo mese.

