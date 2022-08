Gas: chiude in calo a 192,18 euro al MWh ad Amsterdam

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - Ha chiuso in calo a 192,18 euro al MWh il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. In ribasso dello 0,45% i contratti futures sul mese di settembre. In controtendenza il prezzo segnato sulla piazza di Londra (+0,24%), che ha supetato le 4 sterline con un prezzo finale di 406,45 penny per unità termica (Mbtu). (ANSA).