Cambi: euro stabile a 1,02 dollari in avvio di giornata

L'euro è stabile in avvio di giornata a 1,0200 dollari, con una varizaione positiva di appena lo 0,03% rispetto alla giornata di ieri. La moneta unica è scambiata a 137,76 yen, in rialzo in questo caso dello 0,09%.