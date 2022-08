Borsa: Europa 'sospesa' attende Wall street, Milano piatta

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - Le prime ore di contrattazioni sui mercati confermano l'avvio della seduta, con le Borse europee in attesa di segnali dagli Stati Uniti e da Wall street: come i ciclisti su pista gli operatori sono in evidente 'surplace', come sospese, e il listino migliore è quello di Madrid, che sale dello 0,3%. Milano, Parigi e Londra si muovono sui livelli di ieri, più deboli Francoforte e Parigi, in calo dello 0,3%.

Piatti anche i listini azionari di Mosca mentre stanno emergendo i primi effetti del decreto di Mosca che congela la vendita di quote in mano a società straniere di gruppi russi considerati strategici, in particolare nel settore dell'energia e anche del credito.

Con lo spread calmo a 212 punti base e il gas che oscilla attorno ai 190 euro al megawattora, in Piazza Affari sempre di corsa Bper, che sale del 3%, con Tim (+1,6%) e Generali (+1,2%) solide. In calo di un punto percentuale Nexi, Pirelli, Hera e Amplifon.

Tra i titoli minori, in rialzo del 6% a 5 euro Rai Way dopo le ipotesi di stampa di accelerazione sul dossier per l'integrazione con EiTowers. (ANSA).