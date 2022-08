Borsa: Europa fiacca in attesa Usa, Milano -0,5%

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - Dopo una prima parte di seduta senza una chiara direzione, i mercati azionari del Vecchio continente girano la boa di metà seduta flettendo leggermente: le Borse di Francoforte e Amsterdam cedono lo 0,9% mentre Milano perde mezzo punto percentuale con l'indice Ftse Mib. In calo dello 0,4% Parigi, piatte Londra e Madrid, Mosca che cerca un lieve rialzo.

Con i mercati in attesa dell'avvio di Wall street, di alcuni indici macroeconomici dagli Stati Uniti, ma soprattutto dei dati dell'inflazione Usa di domani, qualche tensione sui titoli di Stato europei, con lo spread che si muove sui 213 punti base e il rendimento del Btp a 10 anni al 3,07%.

In Piazza Affari Bper, Tim e Generali salgono di un punto percentuale, mentre Stm e Interpump perdono oltre il due per cento. (ANSA).