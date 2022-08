Borsa: Asia calma attende inflazione Usa, Taiwan tiene

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico tutti attorno alla parità, con gli operatori che sembrano attendere soprattutto il dato dell'inflazione di domani dagli Stati Uniti, che condizionerà le politiche monetarie della Federal Reserve. Nonostante la continua pressione militare cinese, tiene la Borsa di Taiwan, che sta chiudendo in rialzo dello 0,2%.

In calo dello 0,8% il listino di Tokyo, attorno alla parità sia Hong Kong sia i mercati cinesi di Shanghai e Shenzhen. In rialzo dello 0,4% Seul, con Sidney, dove sono quotati diversi titoli che potrebbero anticipare l'avvio dei loro settori in Europa, che ha chiuso con il marginale aumento dello 0,1%.

Piatti con leggera intonazione negativa i futures sulla partenza delle Borse europee. (ANSA).