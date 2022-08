Antitrust: sanzioni da 5 mln a UnipolSai e Generali

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - L'Antitrust ha sanzionato UnipolSai Assicurazioni e Generali Italia per aver adottato, nella fase di liquidazione dei danni RC auto, una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del consumo. Lo comunica la stessa Agcm, sottolineando di aver irrogato a ciascuna, "in considerazione della gravità e della durata della pratica", una sanzione di 5 milioni di euro, il massimo edittale consentito".

Le società "hanno reso difficoltoso per i clienti l'accesso al fascicolo del sinistro e hanno omesso informazioni rilevanti sull'ammontare del rimborso o sul suo rifiuto". L'Antitrust parla di "condotte ingannevoli e aggressive". (ANSA).