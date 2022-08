Borsa:Asia chiude contrastata, si guarda a tensioni geopolitiche

(ANSA) - MILANO, 08 AGO - Le Borse asiatiche chiudono la seduta contrastate mentre si attendono i dati sull'inflazione in arrivo nel corso della settimana. Nonostante la pausa estiva ed i minori volumi di scambi sui listini, l'attenzione degli investitori si concentra sulle mosse delle banche centrali sul fronte della politica monetaria. Fari puntati anche sulle tensioni geopolitiche tra la guerra in Ucraina e le manovre militari cinesi intorno a Taiwan.

Chiusura in rialzo per Tokyo (+0,26%). Sul fronte dei cambi lo yen torna a svalutarsi sul dollaro a 135,30 e a 137,80 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo Shanghai (+0,28%), Shenzhen (+0,73%) e Mumbai (+0,48%). In calo Hong Kong (+0,7%). Piatta Seul (+0,09%).

Scarna la giornata sul fronte macroeconomico. In arrivo l'indice Sentix sulla fiducia degli investitori in Europa.

