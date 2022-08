Borsa: Europa positiva dopo risultati trimestrali

(ANSA) - MILANO, 08 AGO - Le Borse europee proseguono positive dopo i risultati delle trimestrali che hanno allentato i timori degli investitori. Con il clima da pausa estiva ed i volumi di scambi ridotti, sui mercati restano i timori per un rallentamento della crescita globale in attesa dei dati dell'inflazione in arrivo nel corso della settimana.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,6%. In rialzo Parigi (+0,8%), Francoforte (+0,7%), Londra e Madrid (+0,5%). I listini sono sostenuti dal comparto tecnologico (+1,4%). Bene anche le utility (+1%), con il prezzo del gas poco mosso a 196 euro al megawattora (+0,09%). Avanza il settore dell'auto (+1%) dove si mettono in mostra Mercedes (+1,4%) e Porsche (+0,9%).

Positivo anche il comparto azionario dell'energia (+0,7%), con il prezzo del petrolio in lieve rialzo. Il Wti sale a 89,16 dollari al barile (+0,1%) e il Brent a 95 dollari (+0,1%). In lieve flessione la farmaceutica e le tlc (-0,1%).

Tra le materie prime piatto l'oro a 1.774 dollari l'oncia mentre l'argento balza a 20,05 dollari (+0,8%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro si rafforza a 1,0190 a Londra.

