Borsa: Europa conclude positiva, Madrid +1,3%

(ANSA) - MILANO, 08 AGO - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in rialzo: Madrid è stata la Borsa migliore della giornata, con una chiusura in aumento dell'1,3%, seguita da Parigi e Francoforte in crescita finale dello 0,8%. Positiva anche Amsterdam (+0,7%), con Londra in rialzo dello 0,6%.

