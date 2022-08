Bper: chiude con rally in Piazza Affari, +9,7%

(ANSA) - MILANO, 05 AGO - Seduta di gran corsa per Bper in Piazza Affari: dopo i conti resi noti alla vigilia con un utile netto di 1,38 miliardi nel primo semestre dell'anno e una serie di indicazioni su Carige, il titolo, acquistato per tutta la giornata, ha segnato un aumento finale del 9,7% a 1,57 euro.

