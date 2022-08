Gas: in chiusura sfiora 200 euro con timori lavori Nord Stream

(ANSA) - MILANO, 04 AGO - Chiusura in rialzo per il gas, con i timori per i lavori su tre turbine del Nord Stream. Il colosso dell'energia russo Gazprom ha attribuito alle sanzioni imposte a Mosca le difficoltà per eseguire i lavori.

Ad Amsterdam il prezzo ha concluso le contrattazioni sfiorando i 200 euro al megawattora (199,25 euro), con un incremento dello 0,03%, dopo aver toccato un massimo di giornata a 207 euro. A Londra il prezzo si attesta a 379 penny al Mmbtu, con un aumento del 2,4%. (ANSA).