Borsa: Europa indifferente a Bce, Francoforte +0,6%

(ANSA) - MILANO, 04 AGO - Mercati azionari del Vecchio continente sempre in genere sopra la parità dopo i segnali dalla Bce: la Borsa migliore è quella di Francoforte che sale dello 0,6%, seguita da Milano (Ftse Mib +0,6%), con Parigi e Madrid in crescita dello 0,4%. Incerta Londra e piatti gli indici dei listini di Mosca, in calo di mezzo punto percentuale Amsterdam.

Sui mercati non pesano particolarmente le tensioni geopolitiche e lo spread tra Btp e Bund a 10 anni è tornato sui 213 punti della chiusura di ieri, con il rendimento del prodotto del Tesoro che ondeggia attorno al 3%. Calmo il gas, che scende del 3% a 193 euro al Megawattora.

A Francoforte prosegue la corsa di Lufthansa che sale del 5% dopo i conti, mentre ad Amsterdam pesa anche il calo del 3% di Ing. In Piazza Affari sempre forte Tenaris (+3% dopo la semestrale), vendite su Saipem che perde quasi tre punti percentuali. (ANSA).