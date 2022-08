Borsa: Asia tiene nonostante forte tensione su Taiwan

(ANSA) - MILANO, 04 AGO - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in sostanziale tenuta nonostante le grandi manovre militari della Cina attorno a Taiwan, con la Borsa di Taipei che scende dello 0,5%, senza particolari correnti di vendite.

In aumento dello 0,6% il listino di Tokyo, piatti i mercati azionari cinesi, in crescita di un punto percentuale e mezzo Hong Kong. In rialzo (+0,5%) anche l'indice principale di Seul, mentre chiude piatta Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'avvio delle Borse europee.

In marginale aumento i futures sui listini del Vecchio continente. (ANSA).