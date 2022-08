Immobiliare: boom vendite case vacanza, (+41%), prezzi +3,2%

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Nel 2021 le compravendite di abitazioni nelle località turistiche sono aumentate del 41,1% nel 2021 rispetto al 2020, con una intensità maggiore rispetto alla variazione media nazionale (+34%), e nel 2022 il prezzo medio per l'acquisto di un'abitazione turistica in Italia si attesta a 2.550 euro al metro quadro, con un trend dei prezzi di vendita delle case per vacanza in aumento, mediamente del 3,2% annuo. Al top per i prezzi Madonna di Campiglio, Forte dei Marmi, Capri. Sono questi alcuni dei dati principali dell'Osservatorio Nazionale Immobiliare Turistico 2022 di Fimaa-Confcommercio, con la collaborazione di Nomisma, che ha analizzato i dati di compravendite e locazioni di 141 località di mare e 76 di montagna e lago.

In particolare, le località marine hanno fatto segnare +43,4%, quelle montane +35%, mentre quelle lacuali segnano un +29,6%.

La ripresa dei valori di mercato delle abitazioni riguarda tutte le località turistiche, seppure con intensità diverse. Le case vacanze in montagna e al lago mostrano l'incremento più elevato, con variazioni medie che oscillano tra +3,7% a +5%, mentre le abitazioni al mare presentano una variazione media più contenuta che si mantiene nel range tra +2,2% e +2,8% In cima alla classifica delle principali località turistiche - per quanto riguarda i prezzi massimi di compravendita di appartamenti top o nuovi - Madonna di Campiglio (TN) con valori che raggiungono i 15.000 euro al metro quadro, seguita da Forte dei Marmi (LU) e Capri (NA) con 14.000 con 14 mila euro al metro quadro. A seguire, Cortina d'Ampezzo (BL) e Santa Margherita Ligure (GE), con valori massimi compresi tra i 13.000 e i 13.500. (ANSA).