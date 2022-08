Ganga (Cisl), bene incontro Mef, rafforzare misura cuneo

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - "No, io non sono deluso. Questo e' un decreto che sta nel perimetro di quanto ci era stato preannunciato a Palazzo Chigi. Per la misura su lavoratori e pensionati abbiamo chiesto di rafforzarla". Così il segretario confederale della Cisl Ignazio Ganga al termine dell'incontro al Mef sul dl aiuti. "Si apre un ragionamento importante sul cuneo, con un taglio di 1 punto che va nell'ottica della strutturalita'. Il 2% di anticipo sulla rivalutazione delle pensioni e' un segnale forte", ha aggiunto. (ANSA).