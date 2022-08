Enav: ripresa traffico spinge utile semestre a 27,7 mln

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - La ripresa del traffico aereo spinge l'utile semestrale di Enav che è raddoppiato a 27,7 milioni di euro rispetto al primo semestre 2021. Come si legge in una nota, all'aumento del risultato netto ha contribuito anche "il controllo dei costi e il consolidamento del framework regolatorio e tariffario di riferimento". I voli sull'Italia, nel primo semestre 2022, sono cresciuti del 158,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno mentre a livello europeo si è registrata una crescita media del 128,7% rileva il gruppo.

I ricavi totali sono così saliti a 412,1 milioni di euro in crescita del 9,9% rispetto al primo semestre 2021. I ricavi da attività operativa a 392,5 milioni di euro più che raddoppiati rispetto al primo semestre 2021 mentre il margine operativo lordo (Ebitda) ha raggiunto quota 97 milioni di euro in aumento del 26,6% rispetto al primo semestre 2021. (ANSA).