Cambi: euro poco mosso a 1,0175 dollari in avvio

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - L'euro è poco mosso in avvio di giornata. Il rapporto con il dollaro è a 1,0175, in lieve rialzo dello 0,1%. Nei confronti dello yen, la moneta unica è scambiata a 135,67 con un guadagno in questo caso dello 0,2%. (ANSA).