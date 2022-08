Borsa: Milano poco mossa (+0,1%) con Europa, in luce Saipem

(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Piazza Affari si muove intorno alla parità (+0,1%) in linea con altri listini europei dove è piatta Parigi (+0,02%) e cedono rispettivamente lo 0,17% e lo 0,36% Francoforte e Londra. A Milano si mette in luce Saipem (+3,14%) in una giornata non particolarmente positiva per i petroliferi con le quotazioni del greggio in calo (Brent -1,4% a 99 dollari al barile, Wti -1,3% a 93 dollari) in attesa della riunione di Opec+ che dovrebbe decidere sulla produzione di settembre, attesa invariata o in lieve aumento.

Banco Bpm, che diffonde oggi la semestrale, guida i rialzi della banche (+2,02%) davanti a Unicredit (+1,61%) e Bper (+1%). Male invece Interpump (-2,45%), Recordati (-1,76%) e Diasorin (-1,28%), quest'ultima in vista dei conti. Sempre in tensione Tod's che si è portata con un balzo sopra i 40 euro offerti da Diego Della Valle per dire addio alla Borsa (+20,83% a 40,38 euro): il mercato evidentemente punta a un possible ritocco all'insù del prezzo. (ANSA).