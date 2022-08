Borsa: Europa migliora con futures Usa e fine visita Pelosi

(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Migliorano le Borse europee, ma con Milano poco variata (+0,04%), sulla scia dei futures americani mentre i mercati azionari tirano un respiro di sollievo al termine della visita a Taiwan della speaker della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi. In Europa in particolare l'attenzione resta concentrata sulle trimestrali. A Piazza Affari, dove continua a essere in tensione Tod's (+20,29% a 40,2 euro) per l'opa di Della Valle, guidano i rialzo nel paniere principale Banco Bpm (+2,7%) e Bper (+2,2%) in vista dei conti mentre in coda al listino sono scivolate Stellantis (-1,1%) e Ferrari (-0,9%).

A Parigi (+0,19%) è bene intonata Socgen (+4,4%) che ha indicato nuovi obiettivi di fatturato e ha promesso una maggiore redditività.

A Francoforte (+0,25%) i risultati premiano Infineon (+2,3%) mentre Bmw zavorra il settore auto e perde il 4,4% dopo aver tagliato le stime sulle consegne a causa dei problemi nella catena di approvvigionamento. (ANSA).