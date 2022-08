Borsa: Europa chiude in rialzo, Francoforte +0,99%

(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Chiusura in rialzo per le Borse europee, con gli investitori che tirano un sospiro di sollievo per la fine della visita della speaker della Camera Nancy Pelosi, a Taiwan, e sono rinfrancati dall'andamento vivace di Wall Street. A Londra il Ftse 100 ha chiuso in rialzo dello 0,45%, a Parigi il Cac 40 è salito dell'1% mentre a Francoforte il Dax ha guadagnato lo 0,99 per cento. (ANSA).