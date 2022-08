Borsa: Asia positiva, monitora visita di Pelosi a Taiwan

(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Seduta nel complesso positiva sui listini asiatici con i mercati che continuano a monitorare le possibili risposte della Cina alla visita a Taiwan della speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi. A Tokyo, mentre l'indice Nikkei guadagna lo 0,53% è da segnalare il calo del colosso bancario Mitsubishi Ufj Financial Group dopo aver registrato utili in calo mentre a Hong Kong (+0,84% a seduta ancora aperta) si mette in luce Alibaba in attesa dei conti. Segno più anche per Shanghai (+0,32%) e Shenzhen (+0,43%) Oggi sono previsti in mattinata gli indici Pmi servizi dei Paesi europei. E' in calendario inoltre il meeting dell'Opec+ mentre negli Stati Uniti saranno diffusi i dati relativi agli ordini delle fabbriche, ai beni durevoli e l'indice Ism servizi.

