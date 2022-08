Covip, in 6 mesi fondi hanno perso 5,6 mld risorse

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - Le risorse dei fondi pensione integrativi destinate alle prestazioni a fine giugno 2022 sono pari a 207 miliardi di euro, in calo rispetto a dicembre 2021. A pesare perdite in conto capitale determinate dall'andamento dei mercati finanziari di circa 5,6 miliardi di euro (-2,6%). Lo rileva la Covip, sottolineando che i rendimenti al netto dei costi di gestione e della fiscalità sono risultati negativi e pari a -8,3% e a -9,7%, rispettivamente, per fondi negoziali e fondi aperti rispetto alla fine del 2021. Nei PIP di ramo III i rendimenti sono stati pari a -10,3%. Nello stesso periodo il Tfr è stato rivalutato del 4%. (ANSA).