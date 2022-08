Cdp: un miliardo per le imprese colpite da crisi Ucraina

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha stanziato un miliardo per finanziamenti a medio e lungo termine per le imprese colpite dal contesto geopolitico ed energetico connesso al conflitto in Ucraina e un totale di nuove operazioni per oltre 4 miliardi tra finanziamenti, rinegoziazioni e risorse addizionali per i plafond a sostegno di territori e imprese.

I destinatari dell'iniziativa sulla crisi geopolitica sono aziende medie e grandi che intraprendono programmi di investimento nonostante negli ultimi sei mesi abbiano registrato cali di fatturato o margini come effetti indiretti della crisi e dell'aumento del costo di materie prime.

Le finalità della nuova linea operativa includono il sostegno alla crescita delle aziende, anche alla luce del contesto problematico delle catene di approvvigionamento e dei rincari dei fattori produttivi (come energia e gas), il rientro in Italia di attività precedentemente delocalizzate all'estero (reshoring) e interventi a favore di progetti che contribuiscano ad accelerare la transizione energetica. (ANSA).