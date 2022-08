Borsa: Shanghai apre a -2,80%, Shenzhen a -3,47% su Taiwan

(ANSA) - PECHINO, 02 AGO - I timori di una crisi Usa-Cina per la visita della speaker della Camera americana Nancy Pelosi, possibile già in serata secondo molteplici indiscrezioni di stampa, affonda i listini cinesi in avvio di seduta: l'indice Composite di Shanghai cede nelle prime battute il 2,80%, a 3.168,76 punti, mentre quello di Shenzhen per il 3,47%, scivolando a quota 2.126,09.

Anche la Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio negativo con le tensioni Usa-Cina sulla possibile visita della speaker della Camera Nancy Pelosi a Taiwan: l'indice Hang Seng cede l'1,10%, scivolando a 19.943,16 punti. (ANSA).