Unicredit: 10mila euro alle startup più innovative

(ANSA) - MILANO, 01 AGO - Un riconoscimento di 10.000 euro alle cinque startup vincitrici e l'accesso per tutte le 52 finaliste alla piattaforma di business di Start Lab con servizi specifici sviluppati per supportarne la crescita. Si chiude così l'edizione 2022 di UniCredit Start Lab, la piattaforma di business di UniCredit rivolta alle migliori startup e Pmi innovative italiane "tech" che, in 9 anni di attività, ha portato la banca all'analisi di 7.000 progetti imprenditoriali e all'accompagnamento di 500 startup verso percorsi di crescita.

Quest'anno sono state circa 700 le candidature pervenute da tutta Italia: il 50% dei progetti presentati è in ambito digital, mentre tra le startup selezionate una su tre è a conduzione femminile. Al centro dei progetti ci sono temi come la tutela dell'identità digitale e dei dati biometrici, la predisposizione di percorsi educativi dedicati a ragazzi con disturbi di apprendimento e lo sviluppo di nuovi materiali.

"L'ecosistema dell'innovazione italiano sta vivendo un momento straordinario", sostiene Francesca Perrone, responsabile di UniCredit Start Lab. In questo contesto dinamico, "con UniCredit Start Lab, siamo diventati un partner di riferimento con quota di mercato di circa il 18% delle startup e Pmi innovative italiane". (ANSA).