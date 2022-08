Pensioni: al via nuova piattaforma Inps per settore pubblico

Parte da Milano l'utilizzo della nuova piattaforma Inps ASI, ovvero Area Servizi Integrati per le pensioni della gestione pubblica. Il nuovo portale multiservizio ASI ha l'obiettivo di consolidare e potenziare l'interoperabilità tra le Amministrazioni pubbliche e l'Inps nelle attività propedeutiche alla definizione e liquidazione delle pratiche di pensione dei dipendenti pubblici.



ASI consente alle amministrazioni, in occasione del collocamento a riposo dei propri dipendenti, di certificare e comunicare all'Inps la data e il motivo di cessazione dal servizio del dipendente, gli ultimi dati retributivi e le informazioni delle ritenute da applicare in continuità con lo stipendio.



Con l'ASI inoltre le amministrazioni possono visualizzare le domande di pensione presentate all'Inps e lo stato di lavorazione della liquidazione e/o delle riliquidazioni di pensione, visualizzare tutti gli atti amministrativi di concessione della pensione, effettuare con i servizi di consulenza messi a disposizione dall'Inps le simulazioni del diritto e dell'importo della pensione.