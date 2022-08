Italgas: si amplia trasformazione digitale

Si amplia la trasformazione digitale e la piena automazione dei circa 75.000 km di rete Italgas, che ha applicato il proprio software proprietario Dana (Digital Advanced Network Automation), a dieci reti e impianti al servizio dopo il progetto-pilota sviluppato sugli impianti di Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano.



Il software permette al personale addetto all'esercizio degli asset di disporre di una visione d'insieme in tempo reale del sistema distributivo, consentendo una puntuale verifica del funzionamento di tutte le componenti e la loro diretta gestione da remoto. La trasformazione digitale delle reti è la pre-condizione tecnica che consente loro di accogliere e gestire gas rinnovabili, come biometano e idrogeno. L'obiettivo di Italgas è completare entro il 2023 il piano che porterà l'intera rete del Gruppo Italgas sotto il controllo del nuovo software.



"Per la distribuzione cittadina del gas e per Italgas sono tappe importanti di una grande trasformazione. Siamo impegnati, infatti, nel rendere le nostre reti da tradizionali a digitali, pronte ad accogliere e distribuire una molteplicità di gas rinnovabili contribuendo così in maniera determinante alla decarbonizzazione dei consumi e alla transizione energetica.



Perché questo accada, è necessario che le reti siano controllate in tempo reale e comandate a distanza da una sala controllo centrale. DANA serve proprio a questo: a gestire a distanza reti e impianti affinché possano consegnare all'utenza finale miscele di gas verdi in totale sicurezza ed efficienza" ha dichiarato l'addi Italgas Reti, Pier Lorenzo Dell'Orco.