Borsa. Europa cauta nel finale, Milano lima rialzo a +0,4%

(ANSA) - MILANO, 01 AGO - Le Borse europee si muovo caute nel finale di seduta con Wall Street che gira in rialzo. L'indice d'area, lo stoxx 600, è sopra la parità con gli acquisti su tecnologici e i titoli legati al servizio al consumo. Restano sotto vendita l'energia e l'immobiliare.

Milano, a lungo in corsa solitaria, ritraccia con il Ftse Mib che riduce il rialzo allo 0,4% con le flessioni di Exor (-2,98%) che lascerà Piazza Affari, Cnh (-2,7%), A2a (-2,4%), Iveco (-2,2%).

Tra gli altri listini Francoforte segna un +0,11%, Londra e Parigi sono piatte. Lo spread tra Btp e Bund si restringe a 210 punti con il rendimento del decennale italiano che scende sotto il 2,9% (2,87%). Cede ancora il petrolio in attesa dell'Opec di mercoledì. Il wti cala di oltre il 4% a 94 dollari al barile mentre brent è poco sopra i 100 dollari (-3%). Il gas sfiora i 201 euro al megawattora (+5,2%). (ANSA).