Borsa: Asia in rialzo, Tokyo chiude a +0,69%

(ANSA) - MILANO, 01 AGO - Agosto in rialzo per le Borse in Asia tranne che per i listini cinesi che oscillano. Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,69%, Hong Kong sul finale scivola in terreno negativo (seduta ancora in corso) e si muove intorno alla parità (+0,07%). I dati più deboli del previsto sull'attività delle fabbriche ha penalizzato i listini cinesi che ondeggiano, Shanghai e lo Shenzhen dopo un tuffo in rosso ora guadagnano rispettivamente lo 0,2 e lo 0,8 per cento.

Alcuni economisti, riporta Bloomberg, chiedono un maggiore supporto politico e misure di stimolo. (ANSA).