Bankitalia:carbon tax recessiva,gettito compensi gli effetti

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Una carbon tax europea avrebbe effetti recessivi "che possono essere compensati pressoché per intero impiegando i proventi della tassa per aumentare i sussidi alle fonti rinnovabili e ridurre il carico fiscale sul lavoro".

E' quanto si legge in una ricerca degli economisti della Banca d'Italia (ma il lavoro non riflette necessariamente l'opinione della banca ndr). Nella ricerca si ipotizza come l'aumento della carbon tax sia graduale e annunciato dalle autorità, e quindi anticipato da famiglie e imprese. Se il tasso di politica monetaria è al limite inferiore, scrivono gli analisti, "gli effetti recessivi netti possono essere compensati riducendo i tassi di interesse a lungo termine attraverso acquisti di titoli sovrani da parte della banca centrale per finalità di politica monetaria". (ANSA).