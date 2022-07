Fincantieri: consegnata 'Norwegian prima' per Norwegian Cruise

(ANSA) - TRIESTE, 29 LUG - E' stata consegnata oggi a Marghera "Norwegian Prima", prima di sei navi da crociera di nuova generazione della nuova classe Prima per Norwegian Cruise Line (NCL), che fa capo alla Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., gruppo crocieristico statunitense fra i primi al mondo.

"Norwegian Prima" - 142.500 tonnellate di stazza lorda, lunga 300 metri e capace di ospitare 3.215 passeggeri, innovativa, attenta al contenimento dei consumi energetici e all'impatto ambientale - con le unità gemelle saranno la spina dorsale della flotta futura di NCL, secondo un programma di consegne previste fino al 2027. Della Holdings fanno parte anche i brand Regent Seven Seas Cruises (per il quale Fincantieri consegnerà nel 2023 ad Ancona la terza nave da crociera di lusso "Seven Seas Grandeur" e Oceania Cruises e altre due ha in portafoglio).

Nello stabilimento per la consegna erano presenti, tra gli altri, Harry Sommer, presidente e Ceo di Norwegian Cruise Line, Frank Del Rio, presidente e Ceo di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, e Pierroberto Folgiero, a.d. e d.g. di Fincantieri.