Borsa: Europa in rialzo, luglio in rimbalzo

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Una tornata di trimestrali positive e la scommessa sui tassi porta le Borse in Europa a chiudere in rialzo. Londra ha guadagnato l'1,13%, Parigi l'1,79%, Francoforte l'1,47%, Milano il 2,16 per cento. Dopo un forte calo nella prima metà dell'anno luglio è il mese del rimbalzo.

L'indice Stoxx Europe 600 è salito dell'1,3%, il livello più alto dall'8 giugno. I titoli finanziari, quelli energetici e delle costruzioni hanno guidato l'avanzata, mentre l'assistenza sanitaria ha sottoperformato. i hanno affermato che i risultati del secondo trimestre sono stati impressionanti anche contro aspettative già elevate. (ANSA).