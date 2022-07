Borsa: Asia in calo dopo pil Usa, Europa verso rialzo

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Borse di Asia e Pacifico in calo dopo il Pil Usa che certifica la recessione tecnica del Paese.

Tra le singole Piazze Tokyo è piatta (-0,05%). A scambi in corso i peggiori sono i listini cinesi con Hong Kong che lascia sul terreno il 2,33%. Shanghai perde lo 0,8% così come Shenzhen.

Seul guadagna invece lo 0,67% e Sydney lo 0,8 per cento Positivi invece i future sull'Europa e Wall Street, questa in attesa del dato dell'inflazione americana mentre i colossi Amazon e Apple non deludono e, pur mostrando segnali di rallentamento, archiviano il periodo aprile-giugno sopra le attese.

Giornata che è densa di dati macro anche sul fronte europeo con Pil e inflazione italiana ma soprattutto il dato della Germania dopo il calo dell'inflazione a luglio. Tra più attesi anche l'inflazione di luglio dell'eurozona (con il pil) le cui stime attestano un ulteriore rialzo. Prosegue poi la diffusione delle trimestrali. (ANSA).