Orlando, da settembre bonus fino a 60 euro per il trasporto pubblico

"Dal prossimo mese di settembre per tutti gli utenti del trasporto pubblico, con reddito fino a 35mila euro, sarà possibile richiedere un bonus per la mobilità. La misura ha una dotazione finanziaria di 79 milioni di euro. Il bonus può essere pari al 100% di quanto speso con un limite massimo di 60 euro per ciascun beneficiario e deve essere eseguito entro il 31 dicembre di quest'anno". Lo ha spiegato il ministro del Lavoro Andrea Orlando durante una conferenza stampa col ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini. "Il bonus - ha spiegato Orlando - può essere usato su abbonamenti annuali, mensili o relativi a più mensilità".