Sant'Anna: Nonino, iniziativa positiva, sia da sprone a Governo

(ANSA) - TRIESTE, 28 LUG - "Molto positiva, fantastica, speriamo che possa fare da sprone al Governo perché implementi l'importo defiscalizzato del bonus da 250 euro". E' il commento di Elisabetta Nonino, della famiglia di distillatori friulani, all'iniziativa dell'imprenditore Alberto Bertone che ha deciso di pagare una mensilità aggiuntiva di stipendio ai duecento dipendenti di Acqua Sant'Anna per far fronte all'aumento del costo della vita.

Per Nonino, che occupa 38 dipendenti, cui si aggiungono una ventina di stagionali, con una grande maggioranza di donne, i premi ai propri dipendenti sono un'abitudine consolidata. Ma - sottolineano a Percoto (Udine) - spesso questo si scontra con il meccanismo fiscale per cui un premio una tantum di mille euro corrisponde in busta paga a circa la metà, soprattutto in alcuni mesi dell'anno.

"Il bonus defiscalizzato di circa 250 euro non è adeguato - specifica Elisabetta Nonino - è il corrispondente delle vecchie 500 mila lire. Ma i 250 euro non hanno certo lo stesso potere di acquisto che avevano 500 mila lire negli anni '90. Dunque andrebbe ricalcolato e portato almeno a mille euro. E' accaduto temporaneamente l'anno scorso, perché c'era il Covid ma solo per un importo di 500 euro". (ANSA).