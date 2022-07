Revo:risultati del business in linea; +44% premi in semestre

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Nel primo semestre 2022 i risultati del business assicurativo di Revo, capogruppo del gruppo Elba Assicurazioni, sono in linea con i target del piano 2025.

Significativa la crescita dei premi lordi contabilizzati a 56,2 milioni (+43,8%) grazie a un core business solido e all'avvio di nuove linee di business. Elba Assicurazioni cresce anche con una buona redditività: loss ratio netto al 28,1%. Il risultato operativo adjusted è pari a 7,7 milioni di euro, in calo rispetto agli 11,8 milioni del primo semestre 2021, pienamente in linea con il piano - spiega il gruppo -, su cui incidono nel corso del 2022 i costi per l'avvio del progetto di fusione.

L'utile netto di periodo è pari a 1,6 milioni contro i 7,1 milioni dell'esercizio precedente. Le rettifiche di valore su investimenti, a seguito del contingente andamento dei mercati, sono pari a 4,8 milioni (contro 0,2 milioni). "I risultati sono molti buoni, in perfetta aderenza con il piano, e siamo in forte crescita", commenta l'amministratore delegato di Revo, Alberto Minali, sottolineando che la crescita dei premi dimostra che "la macchina operativa sta funzionando molto bene e che le relazioni di business con agenti e broker sono molto buone". Per Revo "il mondo del brokeraggio assicurativo è fondamentale visto che siamo dedicati particolarmente al mondo delle pmi". Minali sottolinea anche una "redidtività molto buona, che è il miglior risultato del settore. Inoltre, "siamo riusciti a mantenere una robustezza patrimoniale oltre il 260% che dimostra la nostra attenzione al capitale e al profilo di rischio della compagnia".

(ANSA).