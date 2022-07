Orsero: gruppo si espande e fa shopping in Francia

(ANSA) - GENOVA, 28 LUG - Orsero fa shopping in Francia avviando l'acquisto di due aziende sempre nel settore della frutta e verdura. Gruppo tra i leader nell'Europa mediterranea per l'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, Orsero ha annunciato la sottoscrizione di due accordi di esclusiva per l'acquisizione dell'80% di Blampin sas, holding operativa a capo di un gruppo che è il primo operatore in Francia sui mercati all'ingrosso con 12 piattaforme di vendita di frutta e verdura fresca, e del 100% di Capexo, specializzata nell'importazione e commercializzazione in Francia di un ampio paniere di frutta e verdura esotica con il marchio Lilot fruits.

"Con la realizzazione delle acquisizioni e l'implementazione delle proprie linee strategiche il gruppo Orsero potrà accelerare significativamente la crescita dei ricavi e della redditività e raggiungere in Francia un forte posizionamento strategico sul mercato per dimensione, gamma dei prodotti e presidio dei canali di vendita" sottolinea una nota del gruppo Orsero. Per entrambe le operazioni, il cui closing è previsto entro la fine dell'anno, ci sono accordi di continuità gestionale a medio termine, confermando alla guida le figure chiave. "Le due acquisizioni rappresentano un'apprezzabile trasformazione delle attività del gruppo in Francia, regione in cui nel 2019 Orsero aveva già concluso l'importante acquisizione di Fruttica - spiegano Raffaella Orsero e Matteo Colombini, ceo del gruppo Orsero -. Queste operazioni porteranno ad un evidente rafforzamento nel mercato francese che, nell'ambito dei paesi chiave del gruppo, è destinato a raggiungere una dimensione di ricavi pari al mercato italiano". (ANSA).