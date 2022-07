Enel: Mol semestre a 8,2 mld, utile netto a 2,1 mld

Enel chiude i primi sei mesi dell'anno con un margine operativo lordo (Ebitda) di 8,2 miliardi di euro (+5,3% rispetto ai 7,8 miliardi del primo semestre del 2021) e conferma gli obiettivi finanziari per il 2022. L'utile netto ordinario del gruppo è a 2,1 miliardi di euro (2,3 miliardi nel primo semestre del 2021). Lo si legge in una nota.

La società annuncia inoltre di aver ceduto la sua intera partecipazione (99,09%) in Enel Transmisión Chile, società quotata cilena di trasmissione di energia elettrica, a Sociedad Transmisora Metropolitana (Stm). Stm verserà un corrispettivo in termini di equity di 1,345 milioni di dollari Usa per la partecipazione pari a 1,526 miliardi in termini di enterprise value.