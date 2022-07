Del Fante, 'Risultato operativo record nella storia di Poste'

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Poste Italiane registra nei primi sei mesi del 2022 il miglior risultato operativo semestrale, a 1,4 miliardi, nella storia del gruppo. Lo evidenzia l'a.d., Matteo Del Fante, commentando i risultati: "Abbiamo iniziato ancora una volta la prima metà dell'anno in modo molto positivo - dice -, con ricavi e redditività in forte aumento rispetto allo stesso periodo del 2021 e l'Ebit di gruppo semestrale ha raggiunto un livello record nella storia di Poste". "I numeri parlano da soli", sottolinea: "La performance è stata solida su tutta la linea, costantemente al di sopra dei livelli pre-pandemici, nonostante le incertezze del contesto macroeconomico e la complessità del periodo storico che stiamo vivendo. Ci troviamo ad un buon punto nell'esecuzione del piano "24SI Plus", che consolida ulteriormente la nostra leadership come "platform company"; In particolare nel secondo trimestre, sono "importanti risultati" che "consentono di guardare avanti con ottimismo sia per il resto dell'anno sia per quanto riguarda le prospettive di crescita a medio termine dell'azienda".

Poste Italiane chiude il primo semestre 2022 con un utile netto di 964 milioni, +24,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La crescita accelera nel secondo trimestre, con un +44% a 469 milioni "a testimonianza della piena esecuzione" del piano '24Si Plus'. Nel semestre +3,2% per i ricavi a 5, 9 miliardi; 2,9 miliardi nel secondo trimestre, +5,1%. Il risultato operativo sale del 32,6% nei sei mesi con l'Ebit a 1,4 miliardi. La società prevede "un risultato operativo a fine 2022 pari al doppio del livello del 2016 (1 miliardo) con un track record costante in risposta ad ogni contesto macroeconomico".

(ANSA).