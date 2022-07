Borsa:recessione Usa non spaventa Wall Street, Dj apre a +0,26%

(ANSA) - NEW YORK, 28 LUG - Wall Street apre positiva nonostante l'economia americana si sia contratta per due mesi consecutivi, scivolando così in recessione tecnica. Il Dow Jones sale dello 0,26% a 32.285,43 punti, il Nasdaq avanza dello 0,34% a 12.070,86 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,33% a 4.036,95 punti. (ANSA).