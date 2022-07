Borsa:Europa in rialzo con Wall Street,Milano svetta a +1,5%

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Le Borse europee prendono coraggio e si muovono in rialzo (Francoforte +0,64%, Parigi +0,81%) con l'avvio positivo di Wall Street e nella speranza di assistere a un rallentamento della stretta monetaria della Fed. Tra tutte si conferma più tonica Milano (1,5%) trainata dalle trimestrali. Controcorrente Londra che è sotto la parità (-0,12%).

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600 sale di oltre mezzo punto con l'evidenza degli industriali e dell'immobiliare. In calo, rispetto all'avvio, lo spread tra Btp e Bund che viaggia nell'area dei 233 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,15% sempre sopra i tassi della Grecia.

Sul fronte delle materie prime il petrolio è in rialzo (+1,5%) con il wti che sfiora i 99 dollari al barile e il brent oltre 108 dollari (+1,6%). Il gas resta ad Amsterdam sopra i 200 euro al megawattora (205, -0,11%). (ANSA).